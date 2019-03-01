Новый рейтинг устойчивости губернаторов: названы проблемные для избрания регионы

На положение российских глав субъектов – губернаторов по-прежнему оказывает негативное влияние ряд факторов еще из прошлого года, первым и главным из которых стала "пенсионная реформа". Кроме того, эксперты Центра информационных коммуникаций "Рейтинг", проранжировавшие руководителей регионов отмечают, что сейчас главы и губернаторы зачастую не обладают достаточным самостоятельным весом и влиянием. Что приводит на местах к неисполнению (либо к проволочкам) принятых решений. Накануне.RU просмотрело представленный рейтинг губернаторов в январе-феврале 2019 года и обнаружило ряд любопытных тенденций.

В представленном рейтинге губернаторы и главы республик расположились в трех примерно равных частях, из которой первая характеризует руководителей как "лидеров", а третья – как заведомых аутсайдеров. К первой группе традиционно относятся мэр Москвы Сергей Собянин, главы Тюменской и Тульской областей Александр Моор и Алексей Дюмин. Во многом их лидерство обеспечивалось попаданием в федеральную новостную повестку, разумеется, есть о более объективные критерии для оценок.

Сразу скажем, что в "сильной группе" 25 губернаторов присутствуют три "уральца", ими стали губернаторы Ямало-ненецкого округа Дмитрий Артюхов, глава ХМАО – Югры Наталья Комарова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Их места в рейтинге соответственно 6, 14 и 23, рядом расположились соседи из не входящих в УрФО республик – Татарстана и Башкирии. Рустам Минниханов обрел 4 место, позиция Радия Хабирова – 18.

Кстати, эксперты выставили довольно высокую оценку в данной группе – 10 позиция - врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, у которого, как мы писали, есть проблемы и с рейтингом, и с предстоящими в сентябре выборами.

Самую большую группу чуть менее успешных (по оценкам экспертов, напоминаем!) губернаторов и глав возглавляет глава Пермского края Максим Решетников. На разных позициях в этой группе находятся, кстати, близкие ему по возрасту и опыту губернаторы из призыва так называемых "молодых технократов" образца 2017-2018 гг. К ним можно отнести Александра Буркова (Омская область), Александра Никитина (Тамбовская область), Андрея Никитина (Новгородская область) и даже Сергея Фургала, который кажется неожиданно для себя стал победителем выборов в Хабаровском крае. Естественно, столь разные регионы и столь разных руководителей составители рейтинга могли объединить в одну большую группу (44 позиции) лишь чисто технически и по заранее определенным критериям. Это такие "середнячки" рейтинга, к которым пока нет видимых претензий ни со стороны Кремля, ни стороны элит и населения на вверенных им территориях. Но, конечно, все быстро меняется…

Наконец, третья группа губернаторов и глав в количестве 24 персон – это так сказать "мишени". Руководители, уязвимые с разных сторон, некоторые, например, являются завсегдатаями различных прогнозов на "вылет" в ближайшем обозримом будущем. Не случайно замыкает этот список губернатор Мурманской области Марина Ковтун, слухи о скорой отставке которой циркулировали весь прошлый год, а начались еще раньше.

Удивительно, но довольно слабые позиции в представленном рейтинге у совсем недавно назначенных на посты губернаторов-"технократах" Удмуртии Александра Бречалова и Курганской области Вадима Шумкова (64 и 66 строчки соответственно). В этой же компании оказался глава Бурятии Алексей Цыденов, что как минимум может свидетельствовать о несовпадении представлений о руководителе региона со стороны Администрации президента и ожиданиях на местах.

Последние строчки с 80 по 85 рейтинга занимают Юрий Берг (Оренбургская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Алексей Орлов (Республика Калмыкия), Валентин Коновалов (Хакасия) и указанная раньше Ковтун. На 79 строчке оказался губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Руководители северокавказских республик (Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкария) также в зоне риска, без сомнения, на их позиции серьезно влияет "дело Арашуковых" и масштабные следственные действия, развернутые силовиками в регионе.

Слабы позиции у губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (72 строчка), чуть лучше положение у избранного осенью на волне протеста губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (70 место).

Остается лишь констатировать положение, которое зафиксировали эксперты Накануне.RU по итогам осенней избирательной кампании, когда, по меткому замечанию одного из авторов, "в политику вернулись 90-е".

Со всей их непредсказуемостью с одной стороны, но и с неизбежным появлением ярких личностей, "демагогов" в древнегреческом смысле этого слова. Людей, которые могут разговаривать с толпой, более того, могут при желании повести её за собой. На это хорошо укладывается тренд, обозначенный также еще в прошлом году политологом Евгений Минченко – "антиэлитный" запрос у общества, при этом тенденция характерна не только для России, но для европейских стран и даже в какой-то степени для США (победа Дональда Трампа в 2016 году).

Составители рейтинга приводят слова политолога Андрея Колядина (начальника департамента региональной политики управления президента в 2009-2010 гг.), который акцентирует внимание на характерных проблемах губернаторов и глав. На начало года, по мнению Колядина,

обобщенный портрет руководителя региона выглядит так: нет инвестиционных рычагов, нет права на инициативу, отсутствует возможность эффективно распределять и использовать ресурсы (которые предназначено использовать на выполнение майского супер указа президента).

В связи с этим и другими факторами политолог видит серьезные проблемы при избрании (переизбрании) у руководителей Челябинской, Волгоградской и Курганской областей. В последнем случае с назначенцем Кремля Вадимом Шумковым может сыграть злую шутку как раз тот самый протест, другое дело, что в условиях скудости и непривлекательности области для инвесторов и крупного бизнеса, это вряд ли поможет и другому кандидату. Очень нетривиальна задача по избранию губернатором Санкт-Петербурга Александра Беглова, о чем мы упомянули.

"Здесь, конечно, придется проявить чудеса политических технологий для того, чтобы сплотить все команды, которые там сейчас собрались в ходе выборной кампании, и продвинуть фигуру Александра Беглова, который глобально еще не врос в систему внутренних взаимоотношений Питера, и воспринимается элитами еще с некоторым недоверием и даже скепсисом", - отмечает Колядин.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачёв заметил в разговоре с Накануне.RU, что "отставки в ближайшее время обязательно будут", добавив, что у Кремля могут быть и поводы, и причины для радикальных действий.