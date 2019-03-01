88 жителей дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, купили новые квартиры

01 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

88 жителей дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, купили новые квартиры

88 жителей Магнитогорска, пострадавшие в результате взрыва газа 31 декабря, купили новое жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

В 7 и 8 подъездах дома числится 92 квартиры, 88 жителей уже оформили жилье в собственность.

На эти цели из федерального бюджета перечислено 88 млн 311 тысяч рублей.

"Расчет единовременной денежной выплаты осуществляется, исходя из площади утраченного жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Челябинской области, которая составляет 31 тыс. 725 рублей. Все уведомления пострадавшие граждане уже получили", - сообщила министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Добавим, что на эти цели из федерального бюджета было выделено 133 млн 625,7 тыс. рублей.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области. Позже стало известно, что жителям дома разрешат в нем остаться, если здание будет признано безопасным.

Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила Челябинской области земельный участок под строительство дома для жителей, пострадавших в результате взрыва газа 31 декабря. Земельный участок площадью 0,8 га находится по улице Грязнова рядом с пострадавшим домом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

88 жителей дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, купили новые квартиры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.02.2019 14:06 Мск Власти выделили земельный участок под строительство дома для пострадавших от взрыва газа магнитогорцев
Ранее 24.02.2019 09:58 Мск Из дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв, ночью эвакуировали жителей
Ранее 18.02.2019 15:27 Мск Для ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, составят индивидуальный план реабилитации
Ранее 14.02.2019 15:46 Мск Ребенку, пострадавшему при обрушении дома в Магнитогорске, подарят трехколесный велосипед
Ранее 14.02.2019 09:03 Мск Ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, выписывают из больницы
Ранее 14.02.2019 08:35 Мск В Магнитогорске отказались от возведения мемориала на месте обрушившегося подъезда дома
Ранее 08.02.2019 14:33 Мск Все жители поврежденных подъездов дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение, получили документы для покупки квартир
Ранее 07.02.2019 08:16 Мск 39 белых птиц. В администрации Магнитогорска представили проект благоустройства территории у дома, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда
Ранее 06.02.2019 16:52 Мск Baza: Пассажиры маршрутки в Магнитогорске были застрелены перед взрывом
Ранее 04.02.2019 08:10 Мск Жильцам дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, разрешат в нем остаться, если здание будет признано безопасным
Ранее 31.01.2019 14:28 Мск Банк освободил от кредита семью, пострадавшую при обрушении подъезда в Магнитогорске
Ранее 24.01.2019 13:37 Мск На расселение взорвавшегося в Магнитогорске дома будет выделено 500 млн рублей
Ранее 21.01.2019 15:24 Мск "Библейские письма" переполошили пострадавший от взрыва Магнитогорск
Ранее 21.01.2019 12:47 Мск Таджика, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, перевели из реанимации
Ранее 21.01.2019 11:48 Мск Дом в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, будут расселять в несколько этапов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 684

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети