88 жителей дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, купили новые квартиры

88 жителей Магнитогорска, пострадавшие в результате взрыва газа 31 декабря, купили новое жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

В 7 и 8 подъездах дома числится 92 квартиры, 88 жителей уже оформили жилье в собственность.

На эти цели из федерального бюджета перечислено 88 млн 311 тысяч рублей.

"Расчет единовременной денежной выплаты осуществляется, исходя из площади утраченного жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Челябинской области, которая составляет 31 тыс. 725 рублей. Все уведомления пострадавшие граждане уже получили", - сообщила министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Добавим, что на эти цели из федерального бюджета было выделено 133 млн 625,7 тыс. рублей.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области. Позже стало известно, что жителям дома разрешат в нем остаться, если здание будет признано безопасным.

Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила Челябинской области земельный участок под строительство дома для жителей, пострадавших в результате взрыва газа 31 декабря. Земельный участок площадью 0,8 га находится по улице Грязнова рядом с пострадавшим домом.