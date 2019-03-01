Экс-бизнес омбудсмен Прикамья стал вице-президентом пермской торгово-промышленной палаты

Президент пермской торгово-промышленной палаты (ТПП) Олег Жданов сегодня подписал приказ о назначении бывшего бизнес-омбудсмена Прикамья Вячеслава Белова вице-президентом пермской ТПП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе торгово-промышленной палаты.

В зону ответственности Вячеслава Белова входит защита интересов бизнеса, в том числе контроль за оказанием юридических услуг, а также проведением экономических, бухгалтерских и финансовых экспертиз, развитие институтов досудебного регулирования, включая проработку вопроса открытия в Перми отделения Международного коммерческого арбитражного суда, взаимодействие с членами палаты.

Президент ТПП Олег Жданов, комментируя назначение Вячеслава Белова отметил, что занимая должность бизнес-омбудсмена Пермского края, он достаточно глубоко погрузился во многие аспекты ведения предпринимательской деятельности, выстроил отношения с бизнесом и общественностью.

По мнению Олега Жданова, хоть работа бизнес-омбудсмена и отличается от работы ТПП, опыт Вячеслава Белова будет полезен.

Напомним, полномочия Вячеслава Белова как уполномоченного по правам предпринимателей истекли в феврале. 21 февраля эту должность получил Антон Маховиков.