"РЖД" оштрафовали за опасный мост на станции Пермь-II

Пермяк пожаловался в прокуратуру на плохое состояние пешеходного моста на станции Пермь-II. Реакцией на жалобу стал штраф, наложенный на "Российские железные дороги", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Выездная проверка показала, что лестницы и проем не очищены от наледи, снега, не посыпаны песком. Также есть зазоры поверхности пролета и ступеней, они неровные, что делает мост небезопасным для людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Вскоре "РЖД" получили представление, нарушения устранены. При дополнительном исследовании моста выявлены нарушения деформации пролётов, отсутствие болтов крепления элементов некоторых пролетных строений и опор. Мост не оборудован пандусами или подъемными устройствами, края ступеней и их поверхность неровная, есть зазоры.

Пермский транспортный прокурор отправил в Мещанский районный суд Москвы иск, в котором требовал обязать компанию реконструировать мост. По постановлению прокурора, "РЖД" за "качество" моста оштрафованы на 20 тыс. руб.