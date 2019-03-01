01 Марта 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика В бывшем СССР Украина

Турчинов заявил об угрозе исчезновения Украины

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что депопуляция страны угрожает самому существованию "украинской нации". Об этом он сказал на всеукраинском форуме семьи, сообщает пресс-служба СНБО.
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Турчинов привел официальные данные за 2018 год: в стране родились 336 тыс., умерли 588 тыс., "естественная" убыль составила 252 тыс. Это больше, чем в России, хотя население Украины в 4 раза меньше.

"И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - подчеркнул он, отметив, что она усугубляется "миграционным цунами", которая вымывает из страны человеческие ресурсы. Все это многократно превышает военные потери в Донбассе за пять лет, добавил Турчинов.

Отметим, что в 2018 году на Украине был зафиксирована самая низкая рождаемость за всю историю независимости. При этом вопрос демографии абсолютно игнорируется украинской властью. Так, Петр Порошенко за 5 лет своего президентства ни разу не упомянул демографию как проблему.

Интересно также, что Укрстат из года в год фиксирует миграционный прирост. Слова Турчинова о миграции, видимо, означают, что власть сама понимает ложность официальной статистики.

Напомним, в прошлом году Турчинов заявил, что Запад навязывает "борьбу за права новых "угнетенных", назначая на их роль эмансипированных женщин, гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров и тому подобное". А его жена опубликовала в июне статью "Гомодиктатура. Как развращать детей", в которой указала, что в стране работает некий "Институт модернизации содержания образования", который занимается правкой школьных учебников под предлогом их чистки от "дискриминационных утверждений" и продвигает гендерную идеологию и гомосексуализм, навязывая это детям.

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Турчинов заявил об угрозе исчезновения Украины

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Теги: Украина, Александр Турчинов, рождаемость, депопуляция, население



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