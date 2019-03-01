Турчинов заявил об угрозе исчезновения Украины

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что депопуляция страны угрожает самому существованию "украинской нации". Об этом он сказал на всеукраинском форуме семьи, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов привел официальные данные за 2018 год: в стране родились 336 тыс., умерли 588 тыс., "естественная" убыль составила 252 тыс. Это больше, чем в России, хотя население Украины в 4 раза меньше.

"И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - подчеркнул он, отметив, что она усугубляется "миграционным цунами", которая вымывает из страны человеческие ресурсы. Все это многократно превышает военные потери в Донбассе за пять лет, добавил Турчинов.

Отметим, что в 2018 году на Украине был зафиксирована самая низкая рождаемость за всю историю независимости. При этом вопрос демографии абсолютно игнорируется украинской властью. Так, Петр Порошенко за 5 лет своего президентства ни разу не упомянул демографию как проблему.

Интересно также, что Укрстат из года в год фиксирует миграционный прирост. Слова Турчинова о миграции, видимо, означают, что власть сама понимает ложность официальной статистики.

Напомним, в прошлом году Турчинов заявил, что Запад навязывает "борьбу за права новых "угнетенных", назначая на их роль эмансипированных женщин, гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров и тому подобное". А его жена опубликовала в июне статью "Гомодиктатура. Как развращать детей", в которой указала, что в стране работает некий "Институт модернизации содержания образования", который занимается правкой школьных учебников под предлогом их чистки от "дискриминационных утверждений" и продвигает гендерную идеологию и гомосексуализм, навязывая это детям.