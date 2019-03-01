01 Марта 2019
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Прокуратура проверит законность строительства завода по розливу байкальской воды для Китая

Строительство завода по розливу воды для Китая на берегу Байкала привлекло внимание не только активистов, но и прокуратуры. Стройка ведётся на основании необходимых разрешений, однако правомерность заключений экологической экспертизы вызывает вопросы уже сейчас.
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В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре в ответе на запрос Накануне.RU ответили, что перед строительством объекта было получено и положительное заключение государственной экологической экспертизы, и разрешение на строительство от администрации Култукского городского поселения.

В ходе проверки будет устанавливаться законность заключения экспертизы, также сотрудники надзорного ведомства проанализируют документы, давшие основания для прав собственности и аренды.

В прокуратуре отмечают, что в полном объёме не была дана оценка возможному воздействию объекта на окружающую среду. В заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того, непосредственно на месте строительства останавливаются в сезон миграции перелётные птицы.

К проверке привлечены научные работники, а также целый ряд государственных органов, среди которых Байкальское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Росреестра по Иркутской области и Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

По завершении проверки по всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

ответ Байкальской прокуратуры на запрос по строительству завода ООО "Аквасиб" в посёлке Култук(2019)|Фото: Накануне.RUответ Байкальской прокуратуры на запрос по строительству завода ООО "Аквасиб" в посёлке Култук(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, петиция против строительства объекта собрала уже более 600 тыс. подписей. Активисты "Экозащиты 365" на днях собрали в Иркутске пресс-конференцию, где рассказали о предстоящем всероссийском митинге под лозунгом "Спаси Байкал". Мероприятие ориентировочно запланировано на 23 марта.

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Прокуратура проверит законность строительства завода по розливу байкальской воды для Китая

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Теги: Аквасиб, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, Спаси Байкал



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Ранее 21.02.2019 14:48 Мск Активисты планируют всероссийский митинг против завода по розливу байкальской воды для Китая
Ранее 03.05.2017 09:19 Мск Китайские СМИ отреагировали на петиции против строительства завода по розливу байкальской воды

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