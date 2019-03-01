Прокуратура проверит законность строительства завода по розливу байкальской воды для Китая

Строительство завода по розливу воды для Китая на берегу Байкала привлекло внимание не только активистов, но и прокуратуры. Стройка ведётся на основании необходимых разрешений, однако правомерность заключений экологической экспертизы вызывает вопросы уже сейчас.

В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре в ответе на запрос Накануне.RU ответили, что перед строительством объекта было получено и положительное заключение государственной экологической экспертизы, и разрешение на строительство от администрации Култукского городского поселения.

В ходе проверки будет устанавливаться законность заключения экспертизы, также сотрудники надзорного ведомства проанализируют документы, давшие основания для прав собственности и аренды.

В прокуратуре отмечают, что в полном объёме не была дана оценка возможному воздействию объекта на окружающую среду. В заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того, непосредственно на месте строительства останавливаются в сезон миграции перелётные птицы.

К проверке привлечены научные работники, а также целый ряд государственных органов, среди которых Байкальское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Росреестра по Иркутской области и Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

По завершении проверки по всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, петиция против строительства объекта собрала уже более 600 тыс. подписей. Активисты "Экозащиты 365" на днях собрали в Иркутске пресс-конференцию, где рассказали о предстоящем всероссийском митинге под лозунгом "Спаси Байкал". Мероприятие ориентировочно запланировано на 23 марта.