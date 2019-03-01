Замглавы Златоуста приговорили к штрафу за превышение должностных полномочий

Заместителя главы города Златоуст Динара Арслангареева и бывшего начальник МБУ "Капитальное строительство" Владимира Хомякова приговорили к штрафу за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2016 году они без проведения конкурсных процедур заключили контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого в городе был введен режим ЧС.

В результате бюджету города был причинен ущерб более 4 млн рублей.

Арслангареева приговорили к штрафу в размере 75 тыс. руб., Хомякова – к штрафу в размере 70 тыс. руб.

Кроме того, для возмещения ущерба наложен арест на коттедж, дорогостоящие автомобили, принадлежащие осужденным.