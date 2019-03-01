В Петербурге военный оштрафован за ложное сообщение о теракте

Суд в Петербурге вынес приговор военному за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он оштрафован.

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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался служащий одной из воинских частей, дислоцируемых в Кронштадте. Как было установлено в ходе расследования, в ноябре прошлого года пьяный матрос пытался пройти через контрольно-пропускной пункт на территорию воинской части. Однако дежурный, видя, в каком тот состоянии, отказался его пускать.

Тогда злоумышленник позвонил в полицию и из хулиганских побуждений сообщил о террористическом акте на военном объекте. На самом деле никакого теракта не было.

Суд вынес приговор: за свою выходку матрос обязан заплатить штраф в размере 30 тыс. руб.