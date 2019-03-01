Российские фрегаты "зажали" американский ракетный эсминец в Эгейском море

Два корабля ВМФ РФ буквально "зажали" американский ракетный эсминец "Дональд Кук", который ранее совершал маневры в Черном море.

Эсминец попал на пересменку российских кораблей и угодил в импровизированные "клещи".

По данным источника "Интерфакса", утром 1 марта "Дональд Кук" вышел из пролива Дарданеллы в Эгейское море. Спустя 10 минут за ним проследовал фрегат "Адмирал Эссен".

Примерно в это же время американский эсминец разошелся с фрегатом "Адмирал Макаров", который следовал из Средиземного моря к Черноморским проливам.

Ранее силы Черноморского флота организовали непрерывное слежение за американским эсминцем "Дональд Кук".

Напомним, корабль вошел в акваторию Черного моря 19 февраля чтобы, в числе прочего, провести совместные маневры с союзниками. Эсминец позже прибыл в порт Одессы для участия в учениях.