Воронежцев возмутил запрет парковки возле детской больницы

В Воронеже около областной детской больницы №2 установили знак "Остановка запрещена". Водителей предупреждают о том, что машины нарушителей эвакуируют.

Фото знака опубликовали в паблике "Аварии/ДТП/Воронежа". Пользователи соцсети предположили, что так власти пытаются "загнать" горожан на платные парковки.

Ранее сообщалось, что воронежские автомобилисты получили первые штрафы за неоплату платных парковок.

Система запущена в Воронеже с 1 октября. Платные парковки созданы на территории Ленинского и Центрального района – в общей сложности охвачено 59 улиц, на которых появилось 6 тыс. мест (10% мест – 600 – для инвалидов).

Однако до сих пор ГИБДД не наделили правом передавать административным комиссиям данные о собственниках транспортных средств. Региональные власти пообещали создать новую структуру в правительстве Воронежской области, чтобы наладить процесс взимания штрафов.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявлял, что автомобилисты, не оплачивающие парковку в центре Воронежа, делают это зря, все они получат штрафы.