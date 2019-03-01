В Башкирии будут судить тренера школьница из Магнитогорска, погибшей на горнолыжном курорте

В Башкирии перед судом предстанет тренер несовершеннолетней спортсменки, которая погибла на горнолыжном курорте во время спуска с опасного склона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел в январе прошлого года. По версии следствия, девочка в составе группы из 11 спортсменов спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск" приехала в горнолыжный центр "Металлург-Магнитогорск" ООО "Санаторий "Юбилейный" для тренировок.

Тренер знал, что горнолыжная трасса не была сертифицирована для дисциплины "Супер-гигант", так как склон слишком крутой, не все его опасные участки были огорожены защитными сооружениями и на них находились посторонние лица. Рядом была подходящая трасса, но несмотря на это, мужчина дал подросткам указание начать спуск.

Во время спуска при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась головой об камень.

От полученной травмы девочка скончалась на месте.

Обвиняемый вину не признал.