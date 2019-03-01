Контрагенты "Utair" планируют подать иски о банкротстве авиакомпании

01 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО

Контрагенты "Utair" планируют подать иски о банкротстве авиакомпании

Сразу несколько контрагентов "Utair" компании "Гидпромэнергострой", "Интер", "Флеш лайт капитал", "ЮЮК" заявили о намерении обратиться в суд с исками о банкротстве авиакомпании, из-за того, что она в течение трех месяцев не исполняла обязательства в размере от 340 до 358 тыс. руб., сообщает Interfax.

В авиакомпании утверждают, что выплатить сумму 1,5 млн руб. - а именно столько требуют контрагенты, Utair в состоянии, однако справедливость этих выплат является предметом коммерческого спора и арбитражного разбирательства, а потому до полного окончания процедуры урегулирования разногласий, предусмотренных законом, авиакомпания не будет производить оплату. Риска признания банкротом нет - задолженность вытекает из обычной хозяйственной деятельности и не связана с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, "Utair", "судя по всему, готовит защиту от банкротства со стороны агрессивных или неконструктивных кредиторов".

"Такой механизм практикуют. Суть в том, что в рамках дела о банкротстве выстраивается очередь из более мелких кредиторов, которая препятствует быстрому рассмотрению заявлений других кредиторов. Заявления судом рассматриваются в порядке их поступления, по ходу рассмотрения требования кредиторов удовлетворяются должником. Тем самым "ЮТэйр" пытается обеспечить себе достаточное количество времени для планового завершения реструктуризации", - полагает источник.

Как сообщало Накануне.RU, одна из крупнейших авиакомпаний "Utair" испытывает финансовые трудности. Авиакомпания находится в процессе очередной реструктуризации долговых обязательств. В 2015 г. "Utair" уже рефинансировала свой долговой портфель: сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов на 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов общим объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет. На сегодня объем кредитов сократился до 38,6 млрд руб., треть задолженности приходится на Сбербанк. Еще 17,4 млрд руб. Utair должен "Сбербанку" за рамками синдиката.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Контрагенты "Utair" планируют подать иски о банкротстве авиакомпании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Utair, Ютэйр, иск, контрагенты, банкротство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2019 09:16 Мск Югра согласилась отдать Utair банкирам
Ранее 10.01.2019 15:12 Мск Банкиры возьмут Utair под крыло в ущерб якорному региону?
Ранее 10.01.2019 07:37 Мск Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair
Ранее 26.10.2018 03:08 Мск ВТБ не планирует становиться акционером новой авиакомпании
Ранее 25.10.2018 07:50 Мск Сбербанк раскрыл подробности создания новой региональной авиакомпании
Ранее 23.10.2018 15:51 Мск Госсубсидии помогут взлететь региональной авиакомпании банкиров
Ранее 18.10.2018 07:45 Мск Сбербанк и ВТБ создадут конкурента "Ямалу"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 686

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети