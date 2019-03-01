Контрагенты "Utair" планируют подать иски о банкротстве авиакомпании

Сразу несколько контрагентов "Utair" компании "Гидпромэнергострой", "Интер", "Флеш лайт капитал", "ЮЮК" заявили о намерении обратиться в суд с исками о банкротстве авиакомпании, из-за того, что она в течение трех месяцев не исполняла обязательства в размере от 340 до 358 тыс. руб., сообщает Interfax.

В авиакомпании утверждают, что выплатить сумму 1,5 млн руб. - а именно столько требуют контрагенты, Utair в состоянии, однако справедливость этих выплат является предметом коммерческого спора и арбитражного разбирательства, а потому до полного окончания процедуры урегулирования разногласий, предусмотренных законом, авиакомпания не будет производить оплату. Риска признания банкротом нет - задолженность вытекает из обычной хозяйственной деятельности и не связана с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, "Utair", "судя по всему, готовит защиту от банкротства со стороны агрессивных или неконструктивных кредиторов".

"Такой механизм практикуют. Суть в том, что в рамках дела о банкротстве выстраивается очередь из более мелких кредиторов, которая препятствует быстрому рассмотрению заявлений других кредиторов. Заявления судом рассматриваются в порядке их поступления, по ходу рассмотрения требования кредиторов удовлетворяются должником. Тем самым "ЮТэйр" пытается обеспечить себе достаточное количество времени для планового завершения реструктуризации", - полагает источник.

Как сообщало Накануне.RU, одна из крупнейших авиакомпаний "Utair" испытывает финансовые трудности. Авиакомпания находится в процессе очередной реструктуризации долговых обязательств. В 2015 г. "Utair" уже рефинансировала свой долговой портфель: сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов на 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов общим объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет. На сегодня объем кредитов сократился до 38,6 млрд руб., треть задолженности приходится на Сбербанк. Еще 17,4 млрд руб. Utair должен "Сбербанку" за рамками синдиката.