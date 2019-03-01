В Югре глава "СМП-68" получил "условку" за обман дольщиков на 16 миллионов

В Мегионе вынесли приговор главе "Строительно-монтажного предприятия 68" Олегу Буркину. Он наказан за обман дольщиков, невыплату зарплаты и растрату, сообщил Накануне.RU консультант городского суда Дмитрий Трофименко.

Читайте также: Силовики прервали одиночный пикет лидера обманутых дольщиков Лангепаса

Напомним, по версии следствия, руководитель украл у дольщиков в октябре 2014 – ноябре 2016 гг. – 4 млн 800 тыс. руб., а в октябре – декабре 2016 г. – 11 млн руб. Сделал он это в рамках махинаций со строительством домов в микрорайоне № 9 Лангепаса, а также дома № 42 по ул. Мира. Кроме того, Буркин обвинялся в невыплате 680 тыс. руб. зарплаты работникам предприятия, злоупотреблении полномочиями, злостном неисполнении вступивших в силу решений по искам различных компаний к предприятию.

Согласно приговору суда, он получил за это пять лет условно.