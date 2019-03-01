Спасатели отыскали семью с маленькими детьми, заблудившуюся в долине реки Агура

Спасатели МЧС сумели отыскать заблудившихся под Сочи туристов. Их уже доставили в город.

О том, что семья из нескольких человек заблудилась в долине реки Агура, стало известно накануне около шести вечера. По телефону специалисты связались с главой семейства, который рассказал, что он, жена и двое совсем маленьких детей оказались около реки и не могут найти дорогу назад, так как уже стемнело. Спасателям удалось отыскать туристов за час и привезти их в город.

Медицинская помощь заблудившимся не понадобилась, а единственный дискомфорт, который они испытали помимо испуга, был холод. Оказалось, что с собой у взрослых не было даже спичек, они не могли развести костер и немного замерзли, пишет Infox.ru.

Напомним, в конце января в горах на севере Урала пропали две туристки. Спасти удалось только одну, ей пришлось делать операцию.