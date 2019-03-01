Забрать деньги у льготников? Депутат Госдумы озадачился вопросом, как вернуть в бюджет 110 млрд

Член комитета Госдумы по охране здоровья, "единоросс" Александр Петров во время встречи с депутатами думы Екатеринбурга заявил о необходимости пересмотреть схему выдачи лекарств льготным категориям граждан, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Петрова, представляющем в российском парламенте Свердловскую область, в настоящее время большинство граждан, имеющих право на компенсацию стоимости лекарств из госбюджета, выбирают деньги, а не медикаменты, но затем всё равно проходят лечение в региональных стационарах за счёт местных бюджетов, получая таким образом льготы дважды.

"Льготные лекарства – это 140 миллиардов [рублей] Российской Федерации, а знаете, сколько отказались от лекарств и получают деньгами? – спросил коллег депутат и сам же ответил. – 82%!"

Закон, который даёт людям такое право, Петров назвал "неработающим", поскольку, по его мнению, 110 млрд уходит гражданам в виде денег, а они средства тратят на что угодно, только не на своё здоровье.

"Я глубоко понимаю тех, кто получает эти лекарства, но у нас произошло замещение", - сказал парламентарий, отметив, что деньги всё равно будут потрачены на стационарное лечение через региональные медицинские учреждения.

"Всё равно получают эти лекарства, но другим способом, – констатировал Петров. – Ничего страшного, вроде бы, нет, но в этом вопросе надо навести порядок".

Народному избраннику представляется, что справедливо было бы ограничить льготу "натурой" в виде лекарств. При этом депутат Госдумы признал, что пока возможности забрать у граждан преференцию в виде денежной компенсации нет.