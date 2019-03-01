01 Марта 2019
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Политика За рубежом

Мадуро распорядился перевести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перевести из Лиссабона в Москву офис нефтяной компании PDVSA, попавшей под санкции США.

Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает "Интерфакс".

По словам Родригес, Венесуэла будет предпринимать необходимые шаги для того, чтобы гарантировать право на защиту и возврат своих законных активов "в тех странах, где это необходимо".

В феврале PDVSA опровергла сведения о заморозке ее счетов "Газпромбанком". Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский банк заморозил счета венесуэльской госкомпании, чтобы обезопасить себя от попадания под американские санкции против PDVSA.

Также сообщалось, что на фоне санкций венесуэльская нефтекомпания переводит банковские счета в Россию, но в "Газпромбанке" отрицали открытие новых счетов.

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Мадуро распорядился перевести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

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Теги: Николас Мадуро, Венесуэла, PDVSA



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