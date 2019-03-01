01 Марта 2019
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Общество Курганская область

Певица Вера Брежнева поговорит с курганцами о СПИДе

В Курган впервые в жизни приедет российская певица Вера Брежнева - ее гастроли запланированы в рамках общероссийского тура. Концерт пройдет 6 марта. Также в Кургане Брежнева примет участие в круглом столе по проблемам ВИЧ-инфицированных и борьбы со СПИДом.

Как рассказала Накануне.RU глава курганского областного отделения благотворительного фонда "Российский фонд помощи беженцам "Соотечественники" Лариса Пудова, мероприятие такого плана в Кургане проходит впервые, когда приглашен именно посол доброй воли ООН, которым является Брежнева.

"Я думаю, что мы будем приглашать чаще таких людей для того, чтобы правильная информация шла в общество. У нас очень мало говорят об этой проблеме, она у нас в Курганской области немаленькая. Мы хотим сосредоточить свое внимание именно на женщинах и детях, потому что ВИЧ-положительные сегодня - не антисоциальные люди. Говорят, в основном, о заражении через половой путь, но уже есть и другая статистика, когда мы можем заразиться и в салонах красоты, и на приеме у стоматолога - только об этом никто не говорит", - сообщила Лариса Пудова.

Время и место проведения круглого стола пока не определено.

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Певица Вера Брежнева поговорит с курганцами о СПИДе

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Теги: Вера Брежнева, СПИД, круглый стол, Лариса Пудова, Курган



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