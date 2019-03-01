От Порошенко бегут депутаты

Сразу три депутата Верховной рады Украины покинули фракцию "Блок Петра Порошенко" (БПП), причем Мустафа Найем, бывший одним из символов "евромайдана", обвинил олигарха в "контрреволюции".

Найем написал в Telegram, что он давно "по разные стороны ценностных баррикад" с Порошенко, который "открыто возглавляет контрреволюцию". Депутат сослался на последние события - масштабные хищения в оборонном комплексе окружением Порошенко.

Также БПП покинула Светлана Залищук, которая заявила в Facebook, что "хищение у солдат - это за гранью человечности". Третьи депутатом стал Сергей Лещенко, который и ранее жестко критиковал Порошенко.

Не исключено, что последние скандалы стали просто удобным поводом, чтобы бросить Порошенко, который, по всем опросам, проигрывает выборы. Поэтому политики стараются дистанцироваться от него.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе глава администрации Порошенко Игорь Райнин заявил, что у того нет шансов остаться президентом.