На Ямале 13 человек заболели корью

В Салехарде и Новом Уренгое зарегистрированы случаи заболевания корью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Лабораторно подтверждено 13 случаев. Первые были зарегистрированы среди ямальцев, прибывших из других российских регионов. В округе проведены противоэпидемические мероприятия: вакцинация жителей, ранее не привитых против кори.

Кроме того, в автономном округе по-прежнему высок показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он превышает пороговое значение на 12,4%. В стационары ямальских больниц госпитализировано 239 заболевших, что составляет 2,4% от общего числа.

Большая часть заболевших и госпитализированных - дети в возрасте от двух до семи лет. Кроме того, зарегистрированы случаи заболевания пневмонией. Медики Ямала напоминают, что при первых признаках болезни нужно незамедлительно обратиться к врачу.