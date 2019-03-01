ФСИН готовит поправки в Кодекс этики служащих уголовно-исполнительной системы

ФСИН готовит поправки в Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы. Соответствующее уведомление о начале разработки изменений опубликовано на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Издание проекта приказа направлено на повышение дисциплины сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при выполнении своих служебных обязанностей", - говорится в тексте документа.

До 15 марта проект нормативно-правового акта будет проходить общественное обсуждение.