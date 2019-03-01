01 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко опустился на третье место в президентском рейтинге

Действующий президент Украины Петр Порошенко опустился на третье место в президентском рейтинге, уступив вторую строчку лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют сразу два опроса.
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По данным центра социальных исследований "София", шоумен Владимир Зеленский имеет рейтинг 18% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах), Тимошенко - 15%, Порошенко - 12%. По результатам опроса Украинского института социальных исследований имени А. Яременко и Центра "Социальный мониторинг", Зеленский имеет уровень поддержки 27%, Тимошенко - 19%, Порошенко - 18%. Точно будут голосовать 45% опрошенных, скорее будут - 35%.

При этом во втором туре Порошенко проигрывает и Зеленскому и Тимошенко, а Зеленский побеждает Тимошенко.

Рейтинг "Блока Петра Порошенко" (БПП) тоже упал. "Слугу народа" Зеленского готовы поддержать 22%, "Батькивщину" - 18%, БПП - 13%. По данным "Софии", БПП и вовсе опустился на четвертое место с рейтингом 8%, уступив считающейся пророссийской "Оппозиционную платформе - за жизнь".

Не исключено, что рейтинг Порошенко еще более утянут вниз последние скандалы. Напомним, в конце февраля журналисты обнародовали информацию о масштабных хищениях в оборонном комплексе, к которым оказалось причастно окружение Порошенко, а также отмена статьи за незаконное обогащение. Многие эксперты считают, что тем самым Порошенко признает, что проиграет выборы, и "подстилает соломку", чтобы не сесть в тюрьму за воровство.

Политолог Руслан Бортник считает, что последние события отражаются и на самом Порошенко.

"Мы видим его высокую нервозность, он срывает шапки с людей, выбивает из рук телефоны у тех, кто задает неправильные вопросы. То есть его поведение показывает, что он не может с собой совладать и взять себя в руки", - цитирует его издание "Страна".

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Порошенко опустился на третье место в президентском рейтинге

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



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