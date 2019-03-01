Чиновников заставят раскрыть иностранные счета

Банк России при поступлении запроса от Генеральной прокуратуры РФ имеет право обратиться к иностранному регулятору с запросом о предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей сведения, составляющие банковскую тайну. Однако для получения этой информации необходимо соответствующее международное соглашение.

Об этом сегодня заявил депутат Государственной думы, член комитета безопасности и противодействию коррупции Николай Езерский во время встречи с коллегами из думы Екатеринбурга, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Оказывается, имущество и счета за рубежом невозможно никак вычислить и найти, потому что ни у одной структуры нет права делать официальный запрос, - заявил парламентарий. - Более того, с рядом стран не подписаны соответствующие соглашения [о раскрытии такого рода информации]. Поэтому принято официальное решение о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации заключает договоры с аналогичными ведомствами иных стран для получения права на любой запрос о гражданах РФ, в отношении которых требуется раскрыть информацию о зарубежных счетах ".

По словам Езерского, речь идёт, прежде всего, о чиновниках и иных лицах, занимающих ответственные посты на государственной службе.