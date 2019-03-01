"Не много ли странностей?": в истории с гробом у правительства Самарской области появились новые факты

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на странности в истории с женщиной, которая привезла гроб с телом умершего мужа к зданию правительства Самарской области. По данным парламентария, тот не является ее родственником, а сама она и вовсе не из Самары, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, мужчина скончался еще 6 февраля: сообщалось, что его жене предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было. В итоге удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия". Женщина решила, что в ситуацию должны вмешаться местные власти, и привезла гроб к зданию правительства.

После этого глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение чиновникам разобраться в ситуации. Однако вдова отказалась от помощи губернатора, которого относят к когорте "молодых кириенковских технократов".

Теперь всплыли новые подробности: по данным Александра Хинштейна, умерший приходится женщине не мужем, а отцом ребенка, и вместе они никогда не жили. Депутат выяснил, что тело оставалось невостребованным в морге туберкулезного диспансера, поскольку родственники отказались его забирать, а сама женщина живет не в Самаре, а в Тольятти.

"Не много ли странностей?", - написал Хинштейн в своем Твиттере.

В СМИ появились предположения, что вся эта ситуация может быть постановочной и связанной с переделом рынка ритуальных услуг.