"Не много ли странностей?": в истории с гробом у правительства Самарской области появились новые факты

01 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО В России

"Не много ли странностей?": в истории с гробом у правительства Самарской области появились новые факты

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на странности в истории с женщиной, которая привезла гроб с телом умершего мужа к зданию правительства Самарской области. По данным парламентария, тот не является ее родственником, а сама она и вовсе не из Самары, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, мужчина скончался еще 6 февраля: сообщалось, что его жене предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было. В итоге удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия". Женщина решила, что в ситуацию должны вмешаться местные власти, и привезла гроб к зданию правительства.

После этого глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение чиновникам разобраться в ситуации. Однако вдова отказалась от помощи губернатора, которого относят к когорте "молодых кириенковских технократов".

Теперь всплыли новые подробности: по данным Александра Хинштейна, умерший приходится женщине не мужем, а отцом ребенка, и вместе они никогда не жили. Депутат выяснил, что тело оставалось невостребованным в морге туберкулезного диспансера, поскольку родственники отказались его забирать, а сама женщина живет не в Самаре, а в Тольятти.

"Не много ли странностей?", - написал Хинштейн в своем Твиттере.

В СМИ появились предположения, что вся эта ситуация может быть постановочной и связанной с переделом рынка ритуальных услуг.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Не много ли странностей?": в истории с гробом у правительства Самарской области появились новые факты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: правительство, гроб, Самара, депутат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.02.2019 01:26 Мск Сотрудники московской "скорой" продавали данные об умерших
Ранее 22.02.2019 08:25 Мск "В капиталистической России уже запрет на похороны!" Жительница Самары, не сумевшая похоронить мужа, отказалась от помощи властей
Ранее 22.02.2019 02:30 Мск Стали известны подробности "ритуальных войн" в Самаре
Ранее 21.02.2019 20:47 Мск В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб с телом мужа, которого не может похоронить

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 680

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети