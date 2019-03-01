01 Марта 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика В России В бывшем СССР

Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты.

По его словам, "это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", передает "Интерфакс".

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск готов идти на интеграцию с Москвой настолько, насколько к этому готовы народы обеих стран.

При этом белорусский лидер отметил, что Москва и Минск исходят "из того, что сегодня есть два государства", и подчеркнул "святость" суверенитета обеих стран.

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что тема интеграции России и Белоруссии в едином государстве на повестке дня не стоит. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не обсуждалась, и об этом не идет никаких разговоров.

По мнению политолога, Москва еще не приняла решение, но уже готовит для себя вариант транзита политической системы, связанной с использованием Союзного государства как запасного трамплина для Владимира Путина.

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Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с РФ

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Теги: александр лукашенко, валюта, россия



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