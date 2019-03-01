В Мещанском суде Москве вновь отложено рассмотрение иска экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнёва , отбывающего наказание за избиение Dj Smash ( Андрей Ширман ), к Тимати, передаёт корреспондент Накануне.RU .

На суд по иску избившего Dj Smash депутата прикамского заксобрания к Тимати никто не пришёл





