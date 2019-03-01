На суд по иску избившего Dj Smash депутата прикамского заксобрания к Тимати никто не пришёл
В Мещанском суде Москве вновь отложено рассмотрение иска экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнёва, отбывающего наказание за избиение Dj Smash (Андрей Ширман), к Тимати, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Следующая встреча назначена на 9.15 4 марта. Причина переноса – неявка сторон.
Напомним, причиной подачи иска стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash. Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. За нападение на музыканта Телепневу и его соучастнику, промоутеру Сергею Ванкевичу, дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор, однако вердикт остался в силе.