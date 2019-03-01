Рассмотрение иска Dj Smash о компенсации морального вреда за избиение в пермском клубе отложено из-за нехватки доказательств

В Перми состоялось первое из основных заседаний по иску Dj Smash (Андрей Ширман) к обидчикам, отбывающим срок экс-депутату краевого заксобрания Александру Телепнёву и промоутеру Сергею Ванкевичу, сообщила Накануне.RU помощник председателя Свердловского райсуда Перми Альбина Хайбрахманова.

Следующая встреча сторон состоится в 9.30 27 марта. Причина переноса – истребование доказательств.

Напомним, за нападение на музыканта политику и промоутеру дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже Ширман подал иск о компенсации морального вреда. По некоторым данным, речь идет о 11,2 млн руб. Из них 500 тыс. руб. – лечение, 700 тыс. руб. – судебные издержки, 10 млн руб. – упущенная прибыль из-за невозможности выступать.