01 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Свердловские полицейские получили уникальные исторические артефакты

Представители экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Свердловской области передали в музейно-ветеранский комплекс гарнизона полиции ряд уникальных экспонатов.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, среди них - репродукционная установка С64 под названием "Елка", широко применявшаяся органами внутренних дел в период 60-90-х годов прошлого столетия. По его данным, еще одним раритетным экспонатом стали итоги исследования останков, обнаруженных на берегу Карского моря: в "братской могиле" со времен великой Отечественной войны находились очевидцы трагической гибели парохода "Марина Раскова" из конвоя БД-5, потопленного 12 августа 1944 года немецкой подводной лодкой U-365.

музей ветеранов свердловского Главка МВД(2019)|Фото: В.Н. Горелых

На борту судна было несколько сотен человек, в том числе женщины и дети. Пролежавшие свыше 70 лет документы, найденные во время раскопок в личных вещах погибших, и легли в основу длительной кропотливой работы полицейских экспертов, которым удалось буквально по мельчайшим крупицам приоткрыть тайну тех страшных военных событий.

"По поручению начальника ЭКЦ полковника полиции Андрея Костина торжественную церемонию вручения исторически важных артефактов провели почетные ветераны-криминалисты Алексей Красильников и Алексей Пронин. В музее свердловского полицейского Главка в настоящее время насчитывается порядка 2 тысяч 500 экспонатов. Музейный комплекс ГУ МВД области пользуется большой популярностью, а памятный подарок ЭКЦ, безусловно, привлечет дополнительное внимание ценителей такого рода выставок, в том числе, и подрастающего поколения", - отметил полковник Горелых.

музей ветеранов свердловского Главка МВД(2019)|Фото: В.Н. Горелых

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Свердловские полицейские получили уникальные исторические артефакты

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Теги: полиция, экспонаты, артефакты, музей



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