01 Марта 2019
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Политика Южный ФО В России Крым

Чалый рассказал, как отправить губернатора в отставку

Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, активный участник событий "Крымской весны" и глава местного самоуправления Севастополя в 2014 году рассказал, почему ему не удалось снять фильм о первой обороне города. Признание об этом прозвучало в эфире "Независимого телевидения Севастополя".
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Чалый рассказал, что давно вынашивал мечту о создании современного фильма о событиях Крымской войны (1853-1856 гг.) и первой обороне Севастополя.

По словам парламентария, в один момент он с коллегами даже подошел очень близко к осуществлению проекта, но по разным причинам, включая технологические, кино так и не было снято. Сценаристом для фильма Чалый тогда пригласил писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом "Борис Акунин". По словам Чалого, он был потрясен сотрудничеством с Акуниным, и выполненная работа – сценарий – оказался на уровне, но лента так и не вышла.

После истечения полугодового срока после сдачи сценария Чхартишвили получил по договору все права на материал и в итоге в 2012 году появился роман "Фрегат "Беллона", адаптированная версия сценария. Автором значился ни Чхартишвили, ни Акунин, а "Анатолий Брусникин", впрочем, практически сразу же писатель признал свое авторство.

Также в интервью НТС Чалый добавил, что в сентябре необходимо избрать в Законодательное собрание Севастополя ответственных людей, которые смогут отправить в отставку действующего губернатора Дмитрия Овсянникова. "Если он (Овсянников. – прим.), конечно, "доживет" до этого момента", - уточнил Чалый, имея в виду возможность отставки губернатора по иным причинам до сентября 2019 года.

Митинг, Севастополь, 23 февраля(2014)|Фото: colonelcassad.livejournal.com

Для начала процедуры по отставке губернатора по Уставу Севастополя необходимо наличие 16 голосов из 21.

Ранее мы рассказывали об информации телеграм-каналов о близкой отставке губернатора города и возможных сменщиках Овсянникова на данном посту.

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Чалый рассказал, как отправить губернатора в отставку

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Теги: Алексей Чалый, Дмитрий Овсянников, Григорий Чхартишвили, Крымская весна



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