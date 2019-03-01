Чалый рассказал, как отправить губернатора в отставку

Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, активный участник событий "Крымской весны" и глава местного самоуправления Севастополя в 2014 году рассказал, почему ему не удалось снять фильм о первой обороне города. Признание об этом прозвучало в эфире "Независимого телевидения Севастополя".

Чалый рассказал, что давно вынашивал мечту о создании современного фильма о событиях Крымской войны (1853-1856 гг.) и первой обороне Севастополя.

По словам парламентария, в один момент он с коллегами даже подошел очень близко к осуществлению проекта, но по разным причинам, включая технологические, кино так и не было снято. Сценаристом для фильма Чалый тогда пригласил писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом "Борис Акунин". По словам Чалого, он был потрясен сотрудничеством с Акуниным, и выполненная работа – сценарий – оказался на уровне, но лента так и не вышла.

После истечения полугодового срока после сдачи сценария Чхартишвили получил по договору все права на материал и в итоге в 2012 году появился роман "Фрегат "Беллона", адаптированная версия сценария. Автором значился ни Чхартишвили, ни Акунин, а "Анатолий Брусникин", впрочем, практически сразу же писатель признал свое авторство.

Также в интервью НТС Чалый добавил, что в сентябре необходимо избрать в Законодательное собрание Севастополя ответственных людей, которые смогут отправить в отставку действующего губернатора Дмитрия Овсянникова. "Если он (Овсянников. – прим.), конечно, "доживет" до этого момента", - уточнил Чалый, имея в виду возможность отставки губернатора по иным причинам до сентября 2019 года.

Для начала процедуры по отставке губернатора по Уставу Севастополя необходимо наличие 16 голосов из 21.

Ранее мы рассказывали об информации телеграм-каналов о близкой отставке губернатора города и возможных сменщиках Овсянникова на данном посту.