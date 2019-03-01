Пассажир скончался во время перелета самолетом "Победы" из Санкт-Петербурга в Махачкалу

На борту авиакомпании "Победа", следовавшем рейсом Санкт-Петербург-Махачкала, скончался пассажир, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что пассажир страдал серьезным заболеванием. По предварительным данным, речь идет о женщине.

"Вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург - Махачкала скончался пассажир, следующий с сопровождением", - отметили в компании.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на борту авиакомпании "Победа" пятимесячная девочка получила травмы во время полёта из Махачкалы в Сургут. Отмечается, что на трапе девочка выпала из люльки, в которой её нёс бортпроводник.