01 Марта 2019
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В детском доме-интернате на Ляпустина открылась "тренировочная квартира" для будущих приемных родителей

В Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей открылась "тренировочная квартира" для будущих приемных родителей, это уникальный для региона проект, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проект является очень удачным примером совместной частной и государственной инициативы. Я благодарю Фонд святой Екатерины за неравнодушное отношение к этому проекту, потому что все сделано здесь, начиная от дизайна, заканчивая реализацией проекта, благодаря усилиям Фонда", – отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Андрей Злоказов(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, сегодня можно говорить о создании нового формата подготовки детей к возможности быть принятыми в семью и возможности в перспективе проживать в социуме.

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Андреев, Наталья Печеник, ключ от "тренировочной квартиры" в детском доме-интернате(2019)|Фото: Накануне.RU

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил, что "не столько важно построить корабль, сколько важно как он поплывет". И во многом, по его словам, это будет зависеть от коллектива "доброго дома".

Александр Андреев(2019)|Фото: Накануне.RU

В самой квартире располагаются комната, совмещенная с кухней, комната отдыха, спальня и специально оборудованная ванная комната и туалет.

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

Директора интерната Наталья Печеник рассказала, что на сегодняшний день в доме-интернате проживает 156 детей, все дети инвалиды от 4 до 18 лет. За три последних года 35 детей уже нашли свои семьи.

"Модуль квартиры позволит не только научить наших ребят проживанию, но и в нормальных, комфортных условиях позволит потенциальным родителям получить все необходимые знания по уходу за детьми", - сказала Печеник.

Наталья Печеник(2019)|Фото: Накануне.RU

По ее словам в условиях такой квартиры детям, которые нуждаются в постоянном, постороннем или паллиативном уходе, проще получить помощь и консультации специалистов "под боком".

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

"Весь штат детского дома будет способствовать тому, чтобы родители как можно быстрее научились общаться с ребенком, научились необходимым технологиям по уходу в реальных условиях", - отметила Печеник.

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ул. Ляпустина, 4(2019)|Фото: Накануне.RU

Срок проживания в квартире будет определять психолого-медико-педагогическая комиссия индивидуально.

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В детском доме-интернате на Ляпустина открылась "тренировочная квартира" для будущих приемных родителей

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Теги: Фонд святой Екатерины, детский дом-интернат, Ляпустина, тренировочная квартира, дети, Андрей Злоказов, Александр Андреев, Наталья Печеник



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