Ещё один уральский депутат перебрался в Омск

Экс-депутат городской думы Среднеуральска Виталий Сухов от партии "Справедливая Россия" перебрался на работу в администрацию Омска. Как сообщают омские СМИ, он займёт пост заместителя директора департамента имущественных отношений в мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К своим обязанностям бывший уральский депутат уже приступил.

Напомним, что бывший депутат Государственной думы Александр Бурков стал привлекать уральские кадры "справедливороссов" с тех пор, как возглавил Омскую область. Помимо Жуковского, в этот регион трудоустроены бывшие депутаты от Екатеринбургской думы от "СР": министром природных ресурсов стал Илья Лобов, а Антон Швалёв, досрочно прекративший депутатские полномочия, ждёт назначения на пост директора одного из департаментов Омска или вице-мэра города.