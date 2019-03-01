01 Марта 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика

Ещё один уральский депутат перебрался в Омск

Экс-депутат городской думы Среднеуральска Виталий Сухов от партии "Справедливая Россия" перебрался на работу в администрацию Омска. Как сообщают омские СМИ, он займёт пост заместителя директора департамента имущественных отношений в мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

К своим обязанностям бывший уральский депутат уже приступил.

Напомним, что бывший депутат Государственной думы Александр Бурков стал привлекать уральские кадры "справедливороссов" с тех пор, как возглавил Омскую область. Помимо Жуковского, в этот регион трудоустроены бывшие депутаты от Екатеринбургской думы от "СР": министром природных ресурсов стал Илья Лобов, а Антон Швалёв, досрочно прекративший депутатские полномочия, ждёт назначения на пост директора одного из департаментов Омска или вице-мэра города.

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Ещё один уральский депутат перебрался в Омск

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Теги: Виталий Сухов, среднеуральск, омск, пост, Андрей Жуковский, Александр Бурков,



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