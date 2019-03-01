01 Марта 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Чиновник из правительства Тюменской области перешел на работу в администрацию Тюмени

Бывший заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков, как и предполагалось ранее, стал заместителем главы Тюмени Руслана Кухарука, передает корреспондент Накануне.RU.

На новой должности Владимир Третьяков будет курировать вопросы градостроительства и имущественных отношений.

Напомним, об увольнении Владимира Третьякова стало известно 1 февраля 2019 г.

Владимир Третьяков имеет юридическое образование. Работал на различных должностях государственной службы. Общий стаж – более 15 лет. В департамент имущественных отношений области пришел в 2004 г. и прошел путь от ведущего специалиста до заместителя директора.

С 2003 по 2004 г. занимал должность ведущего специалиста комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия администрации Тюменской области.

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Чиновник из правительства Тюменской области перешел на работу в администрацию Тюмени

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Теги: администрация Тюмени, заместитель, Владимир Третяьков, назначение



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Ранее 01.02.2019 14:55 Мск Замглавы департамента имущественных отношений Тюменской области оставил свой пост

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