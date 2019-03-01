Жители Златоуста выйдут на митинг против строительства кремниевого завода

В Златоусте 2 марта пройдет согласованный митинг против строительства кремниевого завода. Протестная акция пройдет в сквере напротив краеведческого музея, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам противников строительства завода, жителей города вводят в заблуждение о том, что митинг не состоится, поскольку отменены публичные слушания.

"Мы не хотим, чтобы нас травили. Ни наш город, ни любой другой. Из Челябинской области решили сделать промышленную ядовитую помойку. И мы против. Жители придут и озвучат свое мнение об экологии и о желании жить и дышать чистым воздухом". – отметили активисты.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе были назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

Активисты передали в администрацию президента обращение и 15 тысяч подписей против строительства завода.

На этой неделе стало известно, что администрация Златоуста отменила публичные слушания по зонированию земли под строительство кремниевого завода, назначенные на 11 марта.