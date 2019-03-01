В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу по прохожим возле школы

В Нижнем Новгороде днем 1 марта неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по прохожим возле школы №121 на улице Тонкинской, об этом сообщают в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "Вконтакте".

Пока никакой подтвержденной информации нет - на фото, которое сделал очевидец из окна здания напротив, видно, что возле школы стоит пожарная машина и сотрудники ГИБДД.

Сообщается, что прохожие спрятались в здании школы, а Telegram-канал "Mash" пишет, что "преступников" было трое и скрылись они на черном внедорожнике.

В комментариях в группе в соцсетях пользователь Андрей Евдокимов пишет, что, возможно, возле школы проводятся учения и никакой криминальной составляющей нет.

Подробности станут известны позже.