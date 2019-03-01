01 Марта 2019
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Легендарный начальник полиции Алапаевска покинул свой пост

Начальник полиции уральского города Алапаевск Константин Кузнецов ушел в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Вот как эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

"Это действительно правдивая новость, а не информационная утка. Правда, я бы подкорректировал выражение из социальных сетей "отправили в отставку": отправляют зэков на лесоповал в пенитенциарной системе ГУФСИН, а полковник Кузнецов ушел на заслуженный отдых по собственному желанию. Сегодня, кстати, его первый день в качестве "свободного" жителя Алапаевска, не обремененного решением сотен, в прямом смысле этого слова, оперативно-служебных задач. Пока он не принял окончательного решения, чем конкретно займется в скором времени на гражданке. Этот вопрос решится в ближайшее время", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

полиция, мигалки(2018)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что Константин Кузнецов - легендарная личность в свердловском гарнизоне МВД.

"Он награжден орденом мужества, среди прочих ведомственных наград, за задержание в конце лихих 90-х годов вооруженного преступника, совершившего налет на торговую точку. После работы Константин Дмитриевич возвращался домой с супругой без форменного обмундирования и, услышав женские крики о помощи, мгновенно бросился на выручку, обезвредил злоумышленника и защитил даму. Словно напоминание о той схватке, на его теле остались несколько ножевых шрамов. Скрученного бандита тогда отправили за решетку на долгих пять лет. Вот такой заслуженный полковник и Офицер с большой буквы есть в Алапаевске. Временно исполняющим обязанности территориального ОВД назначен подполковник полиции Александр Владимирович Болдырев, до этого он работал заместителем Кузнецова", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, летом прошлого года Константин Кузнецов выиграл суд по делу о клевете у уральского блогера Валентины Гофенберг.

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Легендарный начальник полиции Алапаевска покинул свой пост

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Теги: Алапаевск, полиция, МВД, Кузнецов



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