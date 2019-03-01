Обмен любезностями: депутаты Госдумы поговорили с "младшими" коллегами на разных языках

Депутаты думы Екатеринбурга встретились с коллегами из Государственной думы (ГД), избранных от Свердловской области - Андреем Альшевских и Александром Петровым, представляющими "Единую Россию", Данилом Шилковым (ЛДПР) и Николаем Езерским (КПРФ), передает корреспондент Накануне.RU. Все федеральные парламентарии признались, что это их первый опыт общения с "младшими" коллегами - даже для старожила ГД Езерского, работающего в законодательном органе страны 15 лет.

Изначально городские депутаты выразили надежду на выстраивание "депутатской вертикали" между муниципальным представительным органом и федеральным парламентом, чтобы оперативно доносить свои инициативы до Москвы.

Но их коллега Альшевских сразу раскрыл "кухню ГД", работа которой крайне регламентирована и подразумевает рассмотрение инициатив лишь от региональных властей - губернатора, правительства и Законодательного собрания. То есть гордуме в любом случае надо сначала оформить свои идеи в виде предложений от субъекта РФ, только тогда они могут попасть в виде официальных предложений в федеральный центр. Кроме того, в ГД до сих пор разбирают завалы из тысяч "мёртвых" законопроектов, оставшихся с прошлых созывов, что также характеризует парламент как далеко не оперативный орган власти. И, наконец, Альшевских напомнил: любой законопроект, на который Правительство РФ дало отрицательное заключение, практически не имеет шанса быть принятым.

Несмотря на такую преамбулу, депутаты гордумы настаивали на том, чтобы их коллеги всё-таки помогали в решении вопросов местного значения, в частности, строительства метро, финансирования объектов, запланированных к 300-летию Екатеринбурга, в том числе школ. А пришедший на встречу мэр областной столицы Александр Высокинский настоятельно просил решить проблему с передачей из федеральной собственности в областную или муниципальную таких объектов, как Дворец пионеров на Вознесенской Горке, за содержание которого городская казна ежегодно платит по 40 млн руб., и Городка Чекистов, чья реконструкция "упирается" в то, что этот комплекс является памятником архитектурного наследия федерального значения.

Федеральные законодатели были не против, предложив оформить все предложения в письменном виде, а городские программы провести как инициативы областного уровня.

Складывалось впечатление, что "коллеги" все-таки общались на разных языках, по-своему воспринимая одни и те же проблемы из Москвы и уральской столицы. Однако это не помешало сторонам обменяться комплиментами по поводу отстаивания интересов избирателей и выразить уверенность, что такие встречи станут регулярными.

Напомним, что ранее городские народные избранники провели встречу на "своей территории" с депутатом ГД Дмитрием Иониным.