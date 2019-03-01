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Высокинский объявил эру информационной прозрачности и широчайшего диалога с горожанами

Времена "пофигистского" отношения к мнению горожан и информации, которая публикуется в СМИ о трудовой деятельности мэрии Екатеринбурга, кажется, остаются в прошлом. "Тунгусовский период" правления уральской столицей характеризовался, как известно, правилами игры почти как в известном афоризме: своим - все, остальным - закон. Мнение горожан использовалось в тех формах, и среди тех горожан, которые были вовлечены в круг общения "серого кардинала", а со СМИ вообще работали просто - прозрачные деньги отдаем своим ("Вечерний Екатеринбург", "Студия 41" и еще кой-кто), им же преференции с городского рынка рекламы, а остальным из особо доверенных - не прозрачно и не регулярно.

администрация Екатеринбурга(2018)|Фото: Накануне.RU

Накануне на состоявшихся вечерних чайных посиделках мэра Александра Высокинского с представителями СМИ было объявлено, что информационная работа станет иной. Сам Высокинский, его зам Анатолий Гагарин и советник Екатерина Куземка провозгласили чуть не ли не полную открытость и прозрачность. Как для горожан - с ними предполагают обсуждать чуть ли не все городское благоустройство, так и для СМИ - с ними будут оперативно и открыто работать по любой городской информационной повестке.

высокинский, гагарин, куземка, мэрия екатеринбурга(2019)|Фото:Борис Ярков

Презентовав переформатирование так называемого городского холдинга муниципальных или близких муниципалитету СМИ, Александр Высокинский объявил о намерениях новой городской команды работать не только прозрачно, но организовать некий новый формат общения, который был обозначен как создание экспертных советов. Причем и на городском уровне, и на уровне районных администраций.

Вообще, мэр с большим пониманием и даже сочувствием говорил о сложностях работы районных управ - и бюджета лишены, и полномочия обрезаны, и люди ближе, спрашивают за все и постоянно. Мэр не только понимает эти проблемы, но намерен увеличить самостоятельность районных администраций к следующему году, а уже сейчас главам районов Екатеринбурга выделят по 10 млн рублей в рамках решения вопросов по неотложным обращениям граждан.

высокинский, екатеринбург, мэрия(2019)|Фото:Борис Ярков

Относительно транспорта было сказано много интересного. Если суммировать, то подход Высокинского можно обозначить так - продавать ничего не будем, доходы и их прозрачность проанализируют дотошно, зарплаты надо всем, кто работает в муниципальной сфере, поднимать, и это будет делаться постепенно и разными способами - от привлекательного соцпакета, до поиска каких-то коммерческих решений.

Общение с горожанами, постоянный диалог и обсуждения всего и вся, что планируется в городе - возносят на пьедестал, инструментом будет разрабатываемый сайт "Активный горожанин" или нечто подобное.

екатерина куземка, мэрия екатеринбурга(2019)|Фото:Борис Ярков

Относительно стратегии развития уральской столицы, то опять же готовится и , видимо, уже скоро будет презентована широчайшей общественности некая программа, которая будет соотнесена с предстоящим 300-летием Екатеринбурга.

Расходились из городской ратуши глубоким вечером, услышанное обсуждали, общий тезис впечатлений сводился к традиционному для Екатеринбурга: "поживем - увидим"...

зима, новый год, площадь 1905 года, ул. Ленина, Екатеринбург, администрация, мэрия(2016)|Фото: Накануне.RU

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Высокинский объявил эру информационной прозрачности и широчайшего диалога с горожанами

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Теги: встреча высокинского, сми, куземка, гагарин, мэрия екатеринбурга



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