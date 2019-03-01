В Москве возбуждено дело после гибели сотрудника ДПС в ДТП

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели сотрудника ДПС в результате ДТП, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Накануне вечером водитель на "Лексусе" при въезде в Гагаринский тоннель с ТТК совершил наезд на стоящий служебный автомобиль ДПС, в котором находились инспекторы. "В результате столкновения одному из сотрудников были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи на месте ДТП", - говорится в сообщении.

В настоящее время виновник ДТП задержан, в ходе допроса он признал вину.

Дело расследуется по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".