"Стоп-ГОК" проведет в субботу два "репетиционных" пикета в Челябинске

2 марта в Челябинске пройдет сразу два пикета движения "Стоп-ГОК", сами организаторы заявляют, что они будут своеобразной репетицией перед большим экологическим митингом в марте. Организаторы – активисты движения Сергей Белогорохов и Алексей Ногин, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили организаторы, один согласованный с властями пикет пройдет на ЧТЗ около ТК "Солнечный", второй – в традиционном уже месте сбора протестующих, в сквере Андриевского на улице Воровского. Среди заявленных тем – проблема строительства Томинского ГОКа под Челябинском, вырубка зеленых насаждений в городе, вредные выбросы и другие.

Напомним, что лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец в числе прочих 16 претендентов участвовал в конкурсе на пост главы Челябинска, в итоге оказался отсеянным конкурсной комиссией 26 февраля. После чего Московец и представители "Стоп-ГОКа" заявили о планах по участию в выборах губернатора Челябинской области в сентябре текущего года, а также о том, что выставят 170 кандидатов на муниципальных выборах в райсоветы Челябинска.