01 Марта 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В ХМАО задержаны боевики, собиравшиеся убивать силовиков и устраивать теракты

В Югре задержаны три человека, которым вменяют подготовку покушений на полицейских и теракты, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Террористическая ячейка была хорошо спрятана, её члены встречались на съёмных квартирах Сургута и Пыть-Яха. Там они планировали "нападения на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка", а также теракты, цитирует РИА Новости официального представителя МВД Ирину Волк. 1 и 15 февраля задержаны двое из них. При личном досмотре у одного изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса снято самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами.

Во время обыска изъяты "взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 г в тротиловом эквиваленте". Вскоре установлен и задержан еще один из участников террористической группы, у которого изъяли пистолет Макарова с патронами и фото главы одного из подразделений окружного управления МВД, на которого, возможно, планировалось покушение. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье "Теракт".

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В ХМАО задержаны боевики, собиравшиеся убивать силовиков и устраивать теракты

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Теги: взрыв, убийство силовиков, боевики



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Ранее 15.02.2019 15:44 Мск В Сургуте задержали неизвестного с взрывчаткой

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