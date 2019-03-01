В ХМАО задержаны боевики, собиравшиеся убивать силовиков и устраивать теракты

В Югре задержаны три человека, которым вменяют подготовку покушений на полицейских и теракты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Террористическая ячейка была хорошо спрятана, её члены встречались на съёмных квартирах Сургута и Пыть-Яха. Там они планировали "нападения на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка", а также теракты, цитирует РИА Новости официального представителя МВД Ирину Волк. 1 и 15 февраля задержаны двое из них. При личном досмотре у одного изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса снято самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами.

Во время обыска изъяты "взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 г в тротиловом эквиваленте". Вскоре установлен и задержан еще один из участников террористической группы, у которого изъяли пистолет Макарова с патронами и фото главы одного из подразделений окружного управления МВД, на которого, возможно, планировалось покушение. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье "Теракт".