01 Марта 2019
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Политика За рубежом

Исламабад заявил о готовности к переговорам с Нью-Дели при посредничестве Москвы

Исламабад готов к переговорам с Нью-Дели при посредничестве Москвы.

Как заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, его страна готова сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность.

Накануне глава российского МИД заявил, что Москва может предоставить Индии и Пакистану переговорную площадку, передает РИА Новости.

Напомним, причиной обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных.

После теракта ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолетах.

солдаты, обломки самолета ВВС Индии, Кашмир, 27 февраля 2019 года(2019)|Фото: Tauseef Mustafa / AFP / Scanpix / LETA

Из Пакистана был также обстрелян ряд населенных пунктов на севере Индии.

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Исламабад заявил о готовности к переговорам с Нью-Дели при посредничестве Москвы

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Теги: пакистан, индия, россия



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