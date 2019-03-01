"Последний свидетель"… доинтернетной эпохи: на Урале возрождают традиции советского детского кино

В Екатеринбурге в "Доме кино" состоялась презентация фильма "Последний свидетель", производством которого займётся студия театра и кино "Синяя птица".

Режиссёр-постановщик Алексей Меньшиков считает, что сейчас российское детское кино практически исчезло как жанр. "На смену пришло семейное кино, снятое по голливудским лекалам. Но это их традиции, пришедшие из комиксов. К российскому кино это не имеет никакого отношения, даже если оно сделано в России", – отметил он.

Снять картину для младшего поколения режиссёр планировал уже давно, в первый раз работе над картиной помешал распад Советского Союза. В ленте согласились играть известные актёры – Сергей Гамов и Алексей Булдаков.

О концепции фильма и о том, почему стоит возрождать традиции советского кинематогрофа, Накануне.RU рассказал детский писатель Александр Папченко, по мотивам произведений которого и будет снят "Последний свидетель".

– Почему выбрано именно такое название?

– Вчера были запущены шесть спутников проекта One Web, призванного покрыть планету сплошным интернетом. "Последний свидетель" – это про ребят доинтернетной эпохи. Вы знаете, что профессиональные разработчики называют их "голова-пальцами", "пальцеголовыми", людьми, которые постоянно нажимают кнопки. И если человек попадает в то место, где нет интернета, где нет связи, то некоторые вещи для него могут быть большим открытием.

Я в своём детстве помню, как можно было лечиться подорожником, например. А сейчас у нас в интернете есть большой сайт, "Сокровища Папча", там пришлось выставить фотографию просто, многие ребята даже не слышали, не знают о таком растении. А если, не дай бог, ляжет дата-центр? Как жить? Как пройти? Где Полярная звезда и есть ли она вообще ? Как ориентироваться без геолокации? Как жить без связи? И когда денег нет наличных.

Вы никогда не думали, что единственное нетронутое место – это Чернобыль? Зона, где существуют животные, дикая зона, потому что человека там нет, и не будет ещё, пока стронций не распадётся. И там будут ходить кабаны, лоси, зайцы, волки, замечательный уголок природы.

– То есть, "Последний свидетель" – это кино о выживании в природе без гаджетов?

– Фильм просто о дружбе ребят, о том, когда люди атомизированы, аутичны. Мы попытаемся традиции вернуть, идеологические – не идеологические, но такие ментальные, моральные что ли, старого советского кино. Это юмористический будет фильм – смешной, весёлый, забавный.

– Но ведь сейчас традиции советского кино – далеко не мейнстрим.

– Если мы проводим во втором классе конкурс на лучшего предпринимателя и ребёнок побеждает, и все дети к этому стремятся, очень сложно быть щедрым, наивным. А доброта? Добрым хорошо быть, но в первую очередь ты должен быть сосредоточен, рационален, уметь считать. Это разные вещи. Поэтому не востребована будет такая идеология, что ли, что человек человеку не волк, а в какой-то степени товарищ, собрат. Он родился на этой планете по счастливому обстоятельству. Надо постараться как-то беречь друг друга. Пока эта идеология не получит своё местечко, хотя бы малое, то каким образом можно вернуть? Нам в советских фильмах что нравится? Нам нравится товарищество, дружба, взаимовыручка. Мы попытаемся это пространство создать.

Подходы советские... мне даже неловко говорить, я недавно был здесь в одной конторе, и меня спросили: "Ребята, а зачем вам вообще это надо?". И я не нашёлся, не знаю. Зачем Крапивину это надо было? Он талантливый человек, он мог бы сделать бабки. А он детский писатель.

Судьба у меня сложная, я детдомовский, интернатовский человек. Но какие-то вещи, которые сейчас мы наблюдаем, в советскую эпоху были немыслимы. Я не представляю, как третьеклассницы-девочки дрались, чтобы несколько детей попали в больницу. У нас в интернате между собой дрались, но ребята даже не знали. И не втроём на кого-то, а один на один.

С точки зрения Гегеля, человек – это единственное животное на нашей планете, у которого есть критическое сознание – он и животное, и человек. И когда много в человеке животного, у него человеческие характеристики не ценятся. Например, чувство собственного достоинства. Ему говорят: "Да я куплю. За тысячу не продаёшься? Давай за миллион". А есть и те, кто и за миллион не продаются.

Карбышев мог бы хорошо продаться, он всё знал, но у человека было такое внутреннее представление о себе, о достоинстве. Если человек думает о прибыли в основном… Но такая психология – это безумие.