Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения экс-ректору.

Следователи считают, что в 2017 году мужчина незаконно получил 100 тыс. руб. от деятельности по выпуску вузовского журнала, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В Челябинске экс-ректора ЮУрГГПУ подозревают в получении незаконного дохода от выпуска вузовской прессы





