В Челябинске экс-ректора ЮУрГГПУ подозревают в получении незаконного дохода от выпуска вузовской прессы
Бывший ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета подозревается в превышении полномочий.
Следователи считают, что в 2017 году мужчина незаконно получил 100 тыс. руб. от деятельности по выпуску вузовского журнала, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Оперативное сопровождение по возбужденному уголовному делу ведут сотрудники полиции.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения экс-ректору.