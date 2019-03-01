01 Марта 2019
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Уральский исследователь о выводах СКР по гибели группы Дятлова: "Все это ложь и клевета!"

Уральский исследователь Валентин Дегтерев, который давно занимается собственным расследованием гибели группы Игоря Дятлова, прокомментировал выводы Следственного комитета России по этому громкому делу. Он с ними категорически не согласен.
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Напомним, в СКР установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, что и привело к трагическому концу. В ведомстве полагают, что туристы были не готовы к экстремальной ситуации и стали погибать из-за ураганного ветра, который не оставил никому шансов на выживание.

Как заявил Накануне.RU Валентин Дегтерев, "все, что говорят в СКР - абсолютная неправда".

"Их убили, там было обычное криминальное преступление. Я нашел доказательства и ездил с ними 19-20 февраля на Первый канал в программу "На самом деле", но там по каким-то причинам их решили не показывать. Я прошел полиграф и ждал, когда меня вызовут на передачу - не вызвали, они боятся моей информации. У меня есть фотографии тел участников группы из морга, на них видны следы пыток, а на лбу у Колмагоровой вырезана звезда. Это прямое стопроцентное доказательство, но эту информацию не хотят опубликовывать. Любая информация о природных катастрофах - все это ложь и клевета, ничего общего с произошедшем не имеет. Я считаю, что они хотят таким путем закрыть это дело и чтобы никто его больше никогда не поднимал", - рассказал уральский исследователь.

уголовное дело о гибели группы Дятлова(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, прокурор и следователь, которые вели это дело, провели работу "безобразно".

"Направлять на доследование его нужно было еще тогда, в 1959-м году. И даты, и свидетели, и начало уголовного дела - там все перепутано! Даже номера дела не было! А прокуратура сейчас пытается оправдать своего бывшего сотрудника, который уже скончался давно. Они делают то, что должны делать. На самом деле преступление совершили или местные жители, которые были смотрителями этого места, и которое, кстати, действительно сакральное для манси, или же это сделали уголовники, которые "мыли" золото. Они жили там в избушке и могли контактировать с группой. А когда группа, в составе которой, к слову, был и геолог, увидела, что идет незаконная добыча золота (а в 59-м году за это расстреливали) - то всех убили. Доказательства у меня есть, могу предоставить их в любую минуту, но кому это надо? Все боятся это публиковать", - уверен Дегтерев.

Исследователь не теряет надежды, что однажды все узнают настоящую правду.

"Если кто-то сумеет найти еще более веские доказательства. Но думаю, что в ближайшие лет 50 никто это дело не раскроет. А пока будет появляться еще больше конспирологических версий", - заключил Валентин Дегтерев.

Отметим, с ним солидарен и глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, который полагает, что версия Следственного комитета о гибели туристов от снежного завала абсолютно нежизнеспособна.

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Уральский исследователь о выводах СКР по гибели группы Дятлова: "Все это ложь и клевета!"

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Теги: группа Дятлова, СКР, исследователь



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