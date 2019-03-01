В Пермском крае вновь пройдет конкурс "Молодежный резерв Прикамья"

В Пермском крае вновь проведут кадровый конкурс "Молодежный резерв Прикамья", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Стать участником сможет любой желающий в возрасте до 35 лет, при наличии высшего образования - прием заявок начнется уже этой весной. Руководитель проекта, победитель всероссийского конкурса "Лидеры России" Анна Козицына сообщила, что этот конкурс дает молодым людям возможность получить работу в органах власти

"Это дверь, чтобы попасть в кадровый резерв Пермского края, дающего преимущество замещения вакантных должностей в органах государственной власти, в исполнительные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственные учреждения", - отметила Анна Козицына. Также, по ее словам, участие в конкурсе отличная возможность для саморазвития и получения новых компетенций.

Напомним, впервые конкурс "Молодежный резерв Прикамья" был запущен 12 апреля прошлого года по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Глава региона подчеркнул, что в регионе создаются все условия, чтобы талантливая молодежь применяла свои знания и умения в родном регионе. Именно создание условий для выявления, развития и поддержки молодых специалистов, обладающих необходимыми профессиональными и личностными для края качествами, является основной целью проекта.

Участниками прошлогоднего конкурса стали 1053 человека. Он прошел в два этапа. Интеллектуальный тест прошли 228 человек, 120 вышли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев и вошли в молодежный резерв Прикамья, который открывает возможности по обучению, личностному и профессиональному развитию, участию в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества, а также содействует трудоустройству молодых специалистов и управленцев. В настоящий момент трудоустроились уже более 15 резервистов, в том числе и на руководящие позиции.