Главу Чебаркуля Сергея Ковригина подозревают в получении взятки

Главу Чебаркуля Сергея Ковригина подозревают в получении взятки. Сегодня чиновник был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. рублей в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения.

Напомним, что в ноябре прошлого года чиновников администрации Чебаркуля заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Они допустили, что в ведении предпринимателей долгое время находились муниципальные водопроводные сети. Два года назад сети были переданы в МУП "Теплоком", а эта организация с попустительства чиновников администрации города отдала их в аренду предприятиям "Чебаркульское предприятие водоснабжения" и "Чебаркульское предприятие канализации". Обе организации имеют форму ООО.

В феврале губернатор Борис Дубровский сообщил о возможных кадровых решениях в отношении глав Златоуста и Чебаркуля Вячеслава Жилина и Сергея Ковригина. Решение будут приниматься, если в их работе будут выявлены нарушения.