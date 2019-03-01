Центробанк аннулировал лицензию у московского "Жилстройбанка"

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операцию у московского "Жилстройбанка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что единственный акционер кредитной организации принял решение о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - говорится в сообщении.

В "Жилстройбанк" будет назначен ликвидатор.

Отмечается, что банк не является участником системы страхования вкладов.

По состоянию на 1 февраля кредитная организация занимала 456 место в банковской системе РФ.