Косатки, судьбу которых Путин поручил решить до 1 марта, до сих пор остаются в "китовой тюрьме"

Отловленные и содержащиеся в вольерах бухты Средней в Приморье косатки и белухи до сих пор остаются в "китовой тюрьме".

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, сейчас животные содержатся в ужасных условиях в вольерах.

По заключениям специалистов, их необходимо выпустить в естественную среду обитания "после предварительной адаптации".

Ранее президент Владимир Путин поручил Минприроды совместно с Минсельхозом до 1 марта определить дальнейшую судьбу млекопитающих.

В феврале министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пообещал, что в ближайшее время животные будут спасены.

Называющий себя старшим тренером центра Андрей Насонов сообщил, что в вольере сейчас 10 косаток и 87 белух. По его словам, "они в полном порядке", возвращать их в море сейчас нельзя, сообщает "Интерфакс".

Специалист пояснил, что косатки и белухи за проведенное в вольерах время привыкли к людям.

Он не согласился с заявлениями зоозащитников о том, что еще три белухи, которые ранее здесь находились, погибли. Насонов уверен, что они уплыли через прореху в сети.

Ранее прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Напомним, за белух и косаток, запертых в в Приморье, заступились звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон. Голливудский актер обратился к подписчикам своей страницы в Facebook с просьбой подписать петицию на сайте Change.org.