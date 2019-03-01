Кликмин заявил, что Россия и Беларусь произошли от Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Беларусь отделились от воображаемого государства "Украины-Руси", которая будто бы всегда была европейской страной. Об этом он написал в статье для португальского издания Observador.

Статья Климкина является по существу политической и подгоняет исторические события под толкование нынешний киевских властей. Он всеми силами пытается убедить, что Украина - это Европа, а украинцы - "европейская нация". При этом интересно признание Климкина, что "жители Европы уже не готовы защищать европейские ценности, если это необходимо", а украинцы готовы будут это делать и уже делают в "войне с Россией", а потому Европа не проживет без Украины.

Кроме того, Климкин заверяет, что менталитет украинцев полностью соответствует европейским ценностям, а Киев якобы защитил Европу от татарского нашествия и Османской империи. Также он рассуждает о христианских ценностях любви и свободы, придавая им современный политический смысл "демократии, открытости и толерантности", которых, по его мнению, в России никогда не было, а у Украины есть.

Климкин известен своими антироссийскими и прозападными взглядами. В прошлом году он предложил жителям страны подумать над введением латиницы.