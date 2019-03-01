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Глава Фонда памяти группы Дятлова: вервия СК про снежный завал – чушь

Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич полагает, что версия Следственного комитета о гибели туристов от снежного завала абсолютно нежизнеспособна, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, представители Следственного комитета озвучили свою версию трагедии. Они пришли к выводу, что палатка лыжников попала под снежный завал, что и привело к трагическому концу. Туристы были не готовы к экстремальной ситуации и стали погибать из-за ураганного ветра, который не оставил никому шансов на выживание. Первая группа погибла у костра без теплой одежды и еды, так как была не способна поддерживать огонь, вторая заблудилась в поисках заваленной снегом палатки, а третья провалилась в сугробы в поисках более надежного убежища. В заключении следователи сделали вывод, что их подготовка была слишком слабой для столь экстремального похода.

"Версия о снежном завале – чушь. Надо нормально вести работу, а потом уже делать выводы. Шкрябача мы уже опорочили, пока он ещё был жив", - заявил Накануне.RU Кунцевич.

уголовное дело о гибели группы Дятлова(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в 2017 г. на традиционной конференции, посвящённой изучению причин трагедии, сокурсник погибших, член правления Фонда Пётр Бартоломей рассказал, что в январе того же года сотрудники "Комсомолки" передали ему заключение о смерти туристов, подготовленное почетным работником прокуратуры России, СК, государственным советником юстиции третьего класса генералом Сергеем Шкрябачом. Датировано оно 2015 г., и составлено, по мнению Бартоломея, "совершенно некомпетентно".

"Шкрябач, как и сторонник "лавинной" версии Евгений Буянов, не турист, но альпинист: участник больше 20 экспедиций, был в Восточных Саянах, на Алтае, в Заполярье. Поскольку он дал заключение от Следственного комитета, то если бы оно было принято, сторонникам многих версий заткнули бы рот. По сути дела, заключение Шкрябача – повтор книги Евгения Буянова. Не ясно, кто чей последователь: то ли Шкрябач работал по заданию Буянова, то ли Буянов писал свою книгу по заданию Следственного комитета. Шкрябач сюда не приезжал, свидетелям ни одного вопроса не задал. Это анализ книги Буянова и вывод о том, что ничего, кроме лавины, там не было. Вот такое заключение нам дал Следственный комитет",- сказал Бартоломей.

Отметим, в феврале этого года прокуратура объявила, что причины будут установлены спустя 60 лет после трагедии. Не исключалась даже эксгумация тел погибших.

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Глава Фонда памяти группы Дятлова: вервия СК про снежный завал – чушь

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Теги: Юрий Кунцевич, группа Дятлова, Следственный комитет, Сергей Шкрябач



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